Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.07.2019, 20:54

Мощный взрыв полностью разрушил здание в США: видео

Мощный взрыв полностью разрушил здание в США: видео - Фото
Скриншот с видео

"Это похоже на апокалипсис", - сказала одна из свидетельниц взрыва

Мощный взрыв прогремел рядом с торговым центром The Fountains недалеко от города Форт Ладердейл. Одно из зданий полностью разрушено, пострадали около 20 человек, сообщает ABC News.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные

Тринадцать из около двадцати пострадавших госпитализированы.

На видеозаписи видно, что в фитнес-центре выбиты окна, а соседнее здание оказалось полностью разрушенным.

Один человек на зарядной станции Тесла был ранен разлетевшимися обломками.

"Была огромная вспышка света ... она освещала все небо. И это было громко... Это похоже на апокалипсис", - сказала одна из свидетельниц взрыва.

Все предприятия в районе происшествия временно закрыты.

3 июля во время праздничного фейерверка в Минске по случаю Дня независимости произошло чрезвычайное происшествие, в результате погибла женщина

Отправить:
Распечатать:
Теги: США, взрыв
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 