Мощный взрыв полностью разрушил здание в США: видео

Мощный взрыв прогремел рядом с торговым центром The Fountains недалеко от города Форт Ладердейл. Одно из зданий полностью разрушено, пострадали около 20 человек, сообщает ABC News.
На место происшествия прибыли полицейские и пожарные
Тринадцать из около двадцати пострадавших госпитализированы.
На видеозаписи видно, что в фитнес-центре выбиты окна, а соседнее здание оказалось полностью разрушенным.
Один человек на зарядной станции Тесла был ранен разлетевшимися обломками.
"Была огромная вспышка света ... она освещала все небо. И это было громко... Это похоже на апокалипсис", - сказала одна из свидетельниц взрыва.
Все предприятия в районе происшествия временно закрыты.
3 июля во время праздничного фейерверка в Минске по случаю Дня независимости произошло чрезвычайное происшествие, в результате погибла женщина
.@DavieFireRescue Responding to gas explosion near south university Dr. and Peters Road. Gathering more information now. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/kQLSFaFT3e— Roy Ramos (@RRamosWPLG) 6 липня 2019 р.