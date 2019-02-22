"Мозг боевиков": в Мали ликвидирован один из главарей Аль-Каиды

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В Мали ликвидирован один из главарей террористической сети Аль-Каида - Яхья Абу Аль-Хамам. Об этом сообщило министерство обороны Франции, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что Аль-Хамам и десять других террористов двигались в составе автоколонны к северу от города Тимбукту в центральной части страны и были убиты французскими военнослужащими. В операции участвовали служащие французских ВВС и наземных подразделений, были задействованы военные вертолеты и беспилотники.

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Сообщается, что террорист считается ответственным за похищения и убийства граждан западных стран на севере и западе Африки, в том числе гражданина США в 2009 году. В том же году Аль-Хамам участвовал в нападении на посольство Франции в Мавритании.

Французское министерство назвало его "мозгом и финансистом" целого ряда атак. По его данным, Аль-Хамам руководил группировкой Emirat Sahara в составе Аль-Каиды, а также являлся заместителем главаря исламистской группировки туарегов Ияда аг-Гали.

В январе президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одного из предполагаемых организаторов нападения на американский эсминец Коул в 2000 году. Жертвами нападения тогда стали 17 американских моряков.