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Мужчина нашел селфи и видео обезьян в потерянном телефоне

16.09.2020, 08:25
Мужчина нашел селфи и видео обезьян в потерянном телефоне - Фото
Селфи обезьяны (Фото 2 - Facebook - Zackydz Rodzi)

Мужчина из Малайзии Закридж Родзи нашел свой потерянный телефон, а в нем обнаружил множество фотографий и видео, сделанных обезьянами

20-летний студент из Малайзии Закридж Родзи нашел селфи и видео обезьян в своем потерянном телефоне. Об этом сообщает BBC.

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Студент рассказал, что его смартфон исчез, когда он проснулся утром в субботу. Сначала он думал, что его телефон украли, пока он спал. Однако никаких следов ограбления не было. "Я думал, что это какое-то колдовство", - рассказал он в комментарии BBC.

Мужчина несколько дней не мог найти телефон, но его папа заметил обезьяну возле их дома, предложив Родзи позвонить на свой мобильный еще раз. В результате они нашли исчезнувший телефон на листьях под пальмой.

Когда студент почистил телефон от грязи, то обнаружил на нем множество фотографий и видео, которые сняли обезьяны. Родзи опубликовал галерею в Twitter и Facebook. Его публикации быстро набрали популярность.

Обезьяны делали селфи и фотографировали листья. 

Это не первый раз, когда селфи обезьян попадают в СМИ. В 2011 году в индонезийских джунглях макака взяла камеру, принадлежащую Дэвиду Слейтеру из Монмутшира, и сделала серию селфи. 

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Владислав Сердюк
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селфи обезьяны

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