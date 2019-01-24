Мужчина застрелил пять человек при попытке ограбить банк в США

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В американском штате Флорида вооруженный мужчина попытался ограбить банк, убив пять человек. Об этом сообщает CNN.

В городе Себринг злоумышленник ворвался в отделение банка SunTrust Bank. Он пытался забрать деньги и быстро скрыться, но оказался заблокирован в отделении вместе с людьми, которые были там в момент налета.

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Преступник запаниковал и расстрелял пять человек.

Затем он позвонил в полицию и сообщил, что его зовут Зефен Ксавер, и после недолгих переговоров сдался правоохранителям.

Ксавер, как сообщает CNN, переехал из Индианы во Флориду год назад и устроился охранником в местную исправительную колонию. На этой должности он проработал два месяца и уволился две недели назад.