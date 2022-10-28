Мужчина, ворвавшийся в дом Нэнси Пелоси, искал именно ее – CNN

Мужчина, который ворвался в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа, искал именно ее. Об этом CNN сообщили два источника в правоохранительных органах.

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По словам собеседников телеканала, напавший пытался связать Пола Пелоси, "пока Нэнси не вернулась домой". Когда полиция прибыла на место преступления, мужчина сказал, что "ждет Нэнси", сообщили источники.

По их данным, когда он ворвался в дом с молотком, то кричал: "Где Нэнси? Где Нэнси?"

82-летний Пол Пелоси госпитализирован, но, по прогнозам врачей, он вскоре полностью поправится.

Дрю Хэммилл, спикер Нэнси Пелоси, сказал, что напавший находится под стражей, его мотивы устанавливаются.

По словам источника, знакомого с протоколом, без спикера Пелоси ее резиденция не охраняется.

Сегодня в офисе Нэнси Пелоси сообщили, что ее муж подвергся "жестокому нападению" после незаконного проникновения в их дом в Калифорнии.

Вадим Ребрина

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