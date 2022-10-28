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На дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси напали. Ранен ее муж

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 16:09
На дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси напали. Ранен ее муж - Фото
Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

Пол Пелоси, муж спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, подвергся "жестокому нападению" после проникновения в их дом в Калифорнии рано утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте офиса Нэнси Пелоси.

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"Сегодня утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на г-на Пелоси. Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Г-н Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь, и ожидается, что он полностью выздоровеет. Спикера в то время не было в Сан-Франциско", – говорится в заявлении.

  • 2 августа 2022 года борт Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется третья мировая война") приземлился в Тайбэе.
  • Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.
  • В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось".

Читайте также: "США показали зубы". Китай поднял авиацию, Пелоси все же прилетела в Тайвань: что дальше

Вадим Ребрина
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США нападение нэнси пелоси
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