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Мужчины сталкиваются с дискриминацией при выборе "женских" видов работы – исследование

27.02.2021, 17:48
Мужчины сталкиваются с дискриминацией при выборе
Фото - EPA

Работодатели в Швеции не приветствуют заявления о приеме на работу от мужчин в профессиях, в которых преобладают женщины. Труднее всего было дойти до стадии собеседования мужчинам, претендующим на работу уборщиками. Таковы результаты исследования ученых из шведского Университета Линчепинга и Калифорнийского университета, опубликованные в научном журнале PLOS One.

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Исследователи подали около 3200 фиктивных заявлений о приеме на работу работодателям по всей Швеции. Они отмечали, получил ли фиктивный заявитель ответ, и если да, то какой.

Как оказалось, мужчин чаще всего дискриминируют в профессиях, связанных с уходом за детьми, дошкольным образованием и уборкой дома. Ученые назвали эту дискриминацию "значительной". Вместе с тем в профессиях, где преобладают мужчины – автомеханики, водители грузовиков, IT-разработчики, складские рабочие – исследователи не обнаружили дискриминации в отношении женщин.

"Интересно, что в процессе подачи заявки исключаются мужские, а не женские заявки. Мы уже знаем, что женщины находятся в невыгодном положении на рынке труда с точки зрения зарплаты и продвижения по службе. Итак, следующий вопрос: как это происходит?", – говорит представитель университет Марк Гранберг и признается, что данное исследование не может пролить свет на этот вопрос.

Дискриминация на первом этапе процесса трудоустройства в отношении мужчин, стремящихся получить "женскую" работу, согласуется с предыдущими исследованиями. Однако это экспериментальное исследование Марка Гранберга и его коллег шире и включает больше профессиональных категорий.

Заочное тестирование – распространенный метод изучения дискриминации, когда фиктивные участники тестирования подают письменные заявления и не встречаются с работодателем. Однако проверка соответствия может выявить наличие дискриминации только на первом этапе процесса.

Исследование финансировалось Шведским исследовательским советом.

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Вадим Ребрина
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трудоустройство работа дискриминация
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