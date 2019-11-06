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Муравьи в ядерном бункере выжили "ужасным образом" - ScienceAlert

Муравьи в ядерном бункере выжили "ужасным образом" - ScienceAlert - Фото
Муравьи (фото - jhr.pensoft.net)
06.11.2019, 10:24

Изолированная от внешнего мира популяция росла и выживала, несмотря на недостаток света, тепла, питания и королевы

В заброшенных помещениях советского бункера в лесах западной Польши, где когда-то хранились ядерные боеголовки, ученые обнаружили "без еды, света и выхода" колонию муравьев, которые "выжили самым ужасным образом". Об этом со ссылкой на исследование в специализированном издании пишет ScienceAlert.

По данным энтомологов, большая масса лесных муравьев вида Formica polyctena "оказалась в ловушке на полу бункера", но выжила без королевы и каких-либо комфортных условий.

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Когда колонию впервые обнаружили в 2013-м, там было до миллиона живых муравьев и еще несколько миллионов погибших. Они не размножались, но "толпа" пополнялась другим образом: в потолке бункера была вентиляционная труба, через которую вниз из лесной подстилки падали отдельные особи. Выяснилось, что сверху у выхода трубы находится большой муравейник.

"В полной темноте они построили земляной курган, который поддерживали круглый год", - пишут исследователи, добавляя, что это "далекая от полностью функциональной колония".

Выяснилось, что попавшие в западню насекомые поедают друг друга - так и выживают. Внимательно изучив 150 мертвых муравьев, ученые заметили, что подавляющее большинство тел (93%) имеют прогрызенные дыры и следы укусов.

В 2016-м ученые установили дощатый настил, который соединяет вентиляционную трубу с поверхностью. После этого за четыре месяца почти все муравьи ушли из бункера.

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биология бункер муравьи
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