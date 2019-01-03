Музей Лувр в Париже установил рекорд

Фото: EPA

Музей Лувр в Париже в 2018 году зарегистрировал рекордное количество посещений – более 10 миллионов человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

Это на 25 % больше, чем в 2017 году. "На сегодняшний день ни один музей мира не достиг таких результатов", - отметил директор Лувра Жан-Люк Мартинез.

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Три четверти посетителей музея составляют иностранцы, в основном из США и Китая. Большинство тех, кто посещает Лувр моложе 30 лет.

Предыдущий рекорд – 9,7 миллиона человек – установлен в 2012 году, когда в музее открылся отдел исламского искусства и были организованы выставки, посвященные работам Леонардо да Винчи и Рафаэля.

По словам директора Лувра, увеличению числа посетителей в прошлом году способствовало возобновление роста иностранного туризма в Париж, который резко снизился после серии терактов.

В музее была проведена реконструкция, которая позволяет обслуживать больший поток посетителей, а также электронная продажа билетов.

В 2019 году Лувр планирует привлечь посетителей двумя крупными событиями: ретроспективой работ Леонардо да Винчи к 500-летию со дня смерти художника во Франции, а также выставкой к 30-летию сооружения стеклянной пирамиды Лувра.

Лувр впервые открылся для публики 10 августа 1793 года во время Французской революции.

15 июля 2017 года администрация Лувра закрыла несколько залов и сняла с экспозиции три пострадавшие от ливней картины.