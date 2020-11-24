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"Мы никогда не подчинимся запугиванию". Флот США ответил России на инцидент с эсминцем

24.11.2020, 13:53
Эсминец ВМФ США Джон Маккейн (Фото – пресс-служба 7-го флота США)

Заявление России о якобы нарушении эсминцем ВМФ США DDG-56 "Джон Маккейн" границы ее территориальных вод является ложью. Об этом заявила пресс-служба Седьмого флота США.

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Американцы настаивают, что "Маккейн" не был "изгнан" из чьих-либо территориальных вод. Эсминец участвовал в операции по свободе навигации (FONOP) в соответствии с международным правом и в международных водах.

"США никогда не подчинятся запугиванию или принуждению к принятию незаконных морских претензий, таких как претензии Российской Федерации", – подчеркивается в заявлении.

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В Седьмом флоте пояснили, что с 1984 года СССР декларировал залив Петра Великого в Японском море своими территориальными водами, и Россия продолжила эту политику. Такие претензии не соответствуют международным законам, и США не признают их.

Операция по свободе навигации демонстрирует, что эти воды не являются российскими, подчеркнули в Седьмом флоте.

"Все наши операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что США будут летать, плавать и действовать везде, где международное право это позволяет, независимо от чрезмерных морских претензий или текущих событий", – заявили в Седьмом флоте.

  • Сегодня, 24 ноября, российские военные заявили, что пригрозили эсминцу "Джон Маккейн" тараном и якобы заставили его покинуть территориальные воды России.
Денис Юдин
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