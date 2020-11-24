В России утверждают, что угрожали тараном американскому эсминцу "Джон Маккейн"
Российские военные утверждают, что 24 ноября американский эсминец "Джон Маккейн" углубился в территориальные воды России недалеко от Владивостока, но ему пригрозили тараном, после чего корабль вернулся в нейтральные воды. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на военное ведомство РФ.
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Инцидент, по их словам, произошел 24 ноября в 05:17 по киевскому времени в заливе Петра Великого, а корабль ВМС США "углубился за линию морской границы на два километра".
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На перехват вышел большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Виноградов", предупредил "Джон Маккейн" о возможности "применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод" и сменил курс на сближение с DDG-56.
"Джон Маккейн", вид с мостика, 2014 год:
Американский эсминец "вышел в нейтральные воды", пишут на российском флоте.
Заявления пресс-службы Тихоокеанского флота США пока не было. Сообщения об инцидентах там появляются нечасто. Новость будет дополнена реакцией США, если она появится.
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Видео: AiirSource Military
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