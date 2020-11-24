В России утверждают, что угрожали тараном американскому эсминцу "Джон Маккейн"

Российские военные утверждают, что 24 ноября американский эсминец "Джон Маккейн" углубился в территориальные воды России недалеко от Владивостока, но ему пригрозили тараном, после чего корабль вернулся в нейтральные воды. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на военное ведомство РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент, по их словам, произошел 24 ноября в 05:17 по киевскому времени в заливе Петра Великого, а корабль ВМС США "углубился за линию морской границы на два километра".

Смотрите видео: Корабль ВМС России "агрессивно приблизился" к эсминцу США

На перехват вышел большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Виноградов", предупредил "Джон Маккейн" о возможности "применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод" и сменил курс на сближение с DDG-56.

"Джон Маккейн", вид с мостика, 2014 год:

Американский эсминец "вышел в нейтральные воды", пишут на российском флоте.

СПРАВКА. USS John S. McCain (DDG-56) — эскадренный ракетный миноносец типа "Арли Бёрк", построен на верфи в штате Мэн, на службе с 1999 года, приписан в Йокосуке. Назван в честь адмиралов ВМС США, отца и деда экс-главы комитета по делам вооруженных сил Сената США, представителя Республиканской партии . USS John S. McCain (DDG-56) — эскадренный ракетный миноносец типа "Арли Бёрк", построен на верфи в штате Мэн, на службе с 1999 года, приписан в Йокосуке. Назван в честь адмиралов ВМС США, отца и деда экс-главы комитета по делам вооруженных сил Сената США, представителя Республиканской партии Джона Маккейна III. Водоизмещение – 6630 тонн, длина – 154 м, ширина – 20 м, осадка – 9,3 м. Мощность – 108 000 л. с., скорость хода – 32 узла, дальность плавания – 4400 миль на 20 узлах, экипаж – 337 человек.

Заявления пресс-службы Тихоокеанского флота США пока не было. Сообщения об инцидентах там появляются нечасто. Новость будет дополнена реакцией США, если она появится.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу".

21 августа 2017 года USS John McCain столкнулся с торговым судном к востоку от берегов Сингапура: погибли 10 моряков.

Смотрите видео: Первый в своем классе стелс-эсминец ВМС США провел боевые стрельбы

Видео: AiirSource Military

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.