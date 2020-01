Корабль ВМС России "агрессивно приблизился" к эсминцу США: видео

Сегодня, 9 января, российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу военно-морских сил США в Аравийском море, игнорируя предупреждения американского судна и создав риск столкновения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ВМС США.

"Эсминец Farragut дал пять коротких сигналов об опасности столкновения и попросил российский корабль изменить курс соответствии с международными правилами судоходства. Российский корабль сначала отказался это делать, но в конце концов изменил курс", – говорится в сообщении ВМС.

По данным ВМС США, российский корабль прошел мимо эсминца на расстоянии 55 метров. Американская сторона назвала этот инцидент опасным и провокационным.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3