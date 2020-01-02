ВМС США: Новый флот, созданный для противостояния России, готов

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Второй флот ВМС США, созданный для того, чтобы противостоять России во Арктике достиг "полной операционной возможности". Об этом заявили ВМС США, передает Голос Америки.

Флот, базирующийся в Норфолке, Вирджиния, действовал с 1950 по 2011 годы. Его активность на начальной стадии была возобновлена в 2018 году, а сейчас флот функционален в полной мере.

Флот будет проводить действия в Атлантическом и Северном океанах.

Отмечается, что таяние льдов в Арктике открывает возможности для использования новых торговых путей и увеличивает конкуренцию НАТО с Россией.

Выступая на конференции в мае этого года, rомандующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявлял, что ВМС США будут выступать гарантом мирного прохода морских судов Северным морским путем так же, как они уже выступают гарантом мирного прохода судов в Черном и Южно-Китайском море.

По словам адмирала Фогго, необходимость внимательно следить за военным усилением России на севере накладывается на предыдущие "агрессивные действия России на Черном море и в восточном Средиземноморье".

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