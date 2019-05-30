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30.05.2019, 22:43

ВМС США намерены следить за флотом России в Арктике

ВМС США намерены следить за флотом России в Арктике - Фото
Фото: EPA

Это связано с недавними агрессивными действиями РФ на Черном море и в восточном Средиземноморье

Способность России осуществлять военные операции в Североатлантическом регионе возросла, и США намерены тщательно следить за ее действиями. Об этом заявил адмирал флота США Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке, комментируя меры России по милитаризации Арктики, передает Голос Америки.

ВМС США выступит гарантом мирного прохода морских судов Северным морским путем так же, как они уже выступают гарантом мирного прохода судов в Черном и Южно-Китайском море.

"Тренд к потеплению вызвал интерес - и не только со стороны арктических государств - в щедрых природных богатствах Арктики и возможных водных транспортных путях", - отметил адмирал ВМС США.

По словам военного, Россия уже возобновила эксплуатацию семи бывших советских военных баз за Полярным кругом и построила новые базы, включая базы "Северный Клевер" на острове Котельный и "Арктический трилистник" на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

По словам адмирала ВМС США, необходимость внимательно следить за военным усилением России на Севере накладывается на предыдущие агрессивные действия РФ на Черном море и в восточном Средиземноморье.

Фогго напомнил, что недавно правительство России объявило об изменении политики с намерением требовать у иностранных правительств за 45 дней сообщать о прохождении суверенных кораблей вдоль Северного морского пути, который соединяет Кольский полуостров с Беринговым проливом. Новый закон требует присутствия российских лоцманов на зарубежных военных кораблях и предоставления информации о судах - это явное нарушение суверенного иммунитета. Россия также отметила, что может по любой причине отказать в праве на мирный проход, и угрожала топить суда, которые не выполнят эти требования.

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Теги: флот, вмс сша, арктика, джеймс фогго
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