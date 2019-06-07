ВМС США заявили, что эсминец РФ чуть не врезался в их крейсер

Иллюстративное фото (ЕРА)

ВМС Соединенных Штатов сообщили, что в Филиппинском море российский эсминец едва не столкнулся с американским крейсером с управляемыми ракетами, передает Reuters.

ВМС США назвали инцидент "небезопасным и непрофессиональным".

"Работая в Филиппинском море, российский эсминец Удалой совершил небезопасный маневр против USC Chancellorsville", - заявил официальный представитель седьмого флота США командир Клейтон Досс.

Заявление российской стороны о том, что это американский корабль действовал небезопасно, он назвал "пропагандой". Досс утверждает, что российский эсминец находился от американского корабля на расстоянии от 15 до 30 метров.

Как ранее сегодня сообщалось, американский президент Дональд Трамп считает, что отношения между Россией и США испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.