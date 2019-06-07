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07.06.2019, 10:50

Трамп рассказал, что испортило отношения между США и Россией

Трамп рассказал, что испортило отношения между США и Россией - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

По мнению президента США, отношения с Россией испорчены из-за расследования спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между Россией и США испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом он заявилл в интервью телеканалу Fox News.

"Они (отношения с Россией - ред.) были испорчены фальшивой "охотой на ведьм". У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - сказал Трамп.

29 мая Мюллер объявил, что подал в отставку.

Комментируя итоги своего расследования, Мюллер сказал, что его доклад говорит сам за себя. Спецпрокурор констатировал факт вмешательства Кремля в выборы президента США и подчеркнул, что, если бы он был уверен в невиновности главы государства, он бы "так и сказал".

8 мая Трамп использовал "исполнительную привилегию", чтобы не раскрывать части отчет Мюллера.

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Теги: дональд трамп, Роберт Мюллер
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