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29.05.2019, 19:18

"Российское дело". Спецпрокурор Мюллер подал в отставку

"Российское дело". Спецпрокурор Мюллер подал в отставку - Фото
Роберт Мюллер (фото - ЕРА)

В первом публичном выступлении спецпрокурор сообщил, что уходит в отставку и объяснил, почему Трампу не предъявят обвинения

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку. Он объявил об этом во время своего первого публичного выступления по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы, передает Радио Свобода.

Мюллер заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции.

Комментируя итоги своего расследования, Мюллер сказал, что его доклад говорит сам за себя. Спецпрокурор констатировал факт вмешательства Кремля в выборы президента США и подчеркнул, что, если бы он был уверен в невиновности главы государства, он бы "так и сказал".

По словам спецпрокурора, предъявление обвинений американскому президенту Дональду Трампу было невозможным по двум причинам: команда Мюллера работала по правилам Минюста, и второе – в США нет суда, который мог бы вынести решение по выдвинутым обвинениям.

18 апреля была опубликована первая версия доклада, который скоро стал бестселлером в США. Согласно документу, спецпрокурор США после более чем двух лет расследований не смог выяснить, мешал ли американский президент Дональд Трамп правосудию из-за "связей с РФ", а если мешал, то как именно. 

8 мая Трамп использовал "исполнительную привилегию", чтобы не раскрывать части отчет Мюллера.

Читайте также: Трамп - Мюллеру: "Game over". Главная тема в США - коротко

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Теги: Роберт Мюллер, российское дело, дональд трамп
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