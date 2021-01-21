Мы пока не зафиксировали ни одной смерти от вакцин – замгендиректора ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала пока ни одной смерти от вакцины против коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила Марианжела Симао – замгендиректора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам, вакцинам и фармсредствам.

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"У нас есть одна вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. На данный момент мы не зафиксировали ни одной смерти ни от одной из вакцин, которые используются сейчас", – сказала она.

Симао объяснила, что сейчас продолжается наблюдение за потенциальными побочными эффектами вакцин, и разные регуляторы обмениваются информацией. "Побочные эффекты случаются. Потому что вы тестирует вакцину на большом числе людей, а затем вы ее используете на еще большем числе людей", – объяснила она.

Симао добавила, что есть небольшое число сообщений в медиа об анафилактической реакции у людей, у которых ранее была история серьезных аллергий.

"Анафилактическая реакция означает, что тело слишком сильно реагирует на лекарства, пищу или другие вещества. Поэтому если у человека случалось подобное, мы всегда рекомендуем в таком случае делать вакцину в медцентрах, где есть условия для реагирования на развитие более серьезных побочных эффектов", – объяснила она.

19 января сообщалось, что в Норвегии зарегистрировали 35 людей старше 75 лет, которые получили первую дозу вакцины. Эксперты медрегулятора не установили связи между вакцинацией и этими случаями поствакцинальной смертности. Однако четко рекомендовали медикам перед вакцинацией учитывать общее состояние здоровья самых "хрупких" и/или неизлечимо больных.

На утро 21 января во всем мире вакцинировали около 46,9 млн человек, говорится в данных на портале Our World in Data.

Марк Сировой

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