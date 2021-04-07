На севере Венесуэлы помечают дома больных COVID-19 и лишают нарушителей продуктовых пайков
В одном из штатов на севере Венесуэлы власти распорядились помечать специальными табличками дома, в которых живут болеющие COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
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"Мы защищаем наш народ, – сказал Луис Дуке, мэр муниципалитета Сукре в штате Яракуй, и показал белую табличку с красным кругом и линией. – Это указывает на то, что в доме есть случай или подозрение на COVID-19, поэтому люди настороже".
Он также заявил, что для борьбы со второй волной коронавируса необходимы радикальные меры: лишать нарушителей карантина льгот – выдачи продуктовых наборов и газа для приготовления пищи.
Дуке сказал, что его муниципалитет также оштрафует любого, кто не подчиняется карантину, на сумму, эквивалентную девяти долларам – это минимальная заработная плата в Венесуэле.
Правозащитники обвинили Дуке в дискриминации.
"Мы должны осудить его и, кроме того, пожелать ему крепкого здоровья, чтобы ему не приходилось вешать табличку на свой дом", – заявила юрист по правам человека Тамара Суджу.
Дуке заявил, что, если кто-то сочтет эти меры неконституционными, то может обжаловать их в суде, но введенные им правила являются обязательными до тех пор, пока не будет вынесено какое-либо решение против них.
В Венесуэле фиксируется новый рост заражений коронавирусом, после первого пика в августе прошлого года: 6 апреля там было зарегистрировано 1526 новых случаев заболевания и 15 смертей.
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