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На Филиппинах полицейские заставили нарушителя карантина сделать 300 приседаний, он умер

05.04.2021, 21:06
На Филиппинах полицейские заставили нарушителя карантина сделать 300 приседаний, он умер - Фото
Филиппинский полицейский (Фото: EPA-EFE/ROLEX DELA PENA)

На Филиппинах человек умер после того так, как полицейские заставили его сделать 300 приседаний за нарушение карантина. Об этом сообщает BBC.

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По словам семьи умершего, Даррен Манаог Пенаредондо якобы был остановлен офицерами при покупке воды после 18:00 по местному времени в провинции Кавите 1 апреля.

В провинции Кавите на острове Лусон действуют правила строгой изоляции для борьбы с распространением COVID-19.

Брат жертвы рассказал, что задержанному Пенаредондо и другим людям, нарушившим комендантский час, приказали синхронно выполнить 100 приседаний.

По его словам, полицейские поставили условие – если наказанные не смогут сделать упражнение синхронно, то им придется все повторить. В итоге люди были вынуждены выполнить по 300 приседаний.

По словам брата, Пенаредондо вернулся домой в 6:00 утра в пятницу, страдая от боли. В субботу он потерял сознание и умер.

Местные власти обязали полицию провести расследование, назвав произошедшее пыткой.

Как отмечается, ранее в этом месяце правозащитники из Human Rights Watch сообщали, что нарушители карантина на Филиппинах подвергаются чрезмерным наказаниям.

По информации правозащитной группы, были случаи, когда полиция и местные власти сажали людей в клетки для собак, а других заставляли сидеть под полуденным солнцем.

4 апреля на Филиппинах выявили более 11 000 новых случаев COVID-19, за все время пандемии в этой стране коронавирусом заразились около 800 000 человек, умерли почти 13 500. Население страны – примерно 106 млн.

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Наталия Медведева
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Филиппины карантин коронавирус
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