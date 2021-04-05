На Филиппинах полицейские заставили нарушителя карантина сделать 300 приседаний, он умер

На Филиппинах человек умер после того так, как полицейские заставили его сделать 300 приседаний за нарушение карантина. Об этом сообщает BBC.

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По словам семьи умершего, Даррен Манаог Пенаредондо якобы был остановлен офицерами при покупке воды после 18:00 по местному времени в провинции Кавите 1 апреля.

В провинции Кавите на острове Лусон действуют правила строгой изоляции для борьбы с распространением COVID-19.

Брат жертвы рассказал, что задержанному Пенаредондо и другим людям, нарушившим комендантский час, приказали синхронно выполнить 100 приседаний.

По его словам, полицейские поставили условие – если наказанные не смогут сделать упражнение синхронно, то им придется все повторить. В итоге люди были вынуждены выполнить по 300 приседаний.

По словам брата, Пенаредондо вернулся домой в 6:00 утра в пятницу, страдая от боли. В субботу он потерял сознание и умер.

Местные власти обязали полицию провести расследование, назвав произошедшее пыткой.

Как отмечается, ранее в этом месяце правозащитники из Human Rights Watch сообщали, что нарушители карантина на Филиппинах подвергаются чрезмерным наказаниям.

По информации правозащитной группы, были случаи, когда полиция и местные власти сажали людей в клетки для собак, а других заставляли сидеть под полуденным солнцем.

4 апреля на Филиппинах выявили более 11 000 новых случаев COVID-19, за все время пандемии в этой стране коронавирусом заразились около 800 000 человек, умерли почти 13 500. Население страны – примерно 106 млн.

2 апреля в Брюсселе, в парке Bois de la Cambre полиция разогнала несколько тысяч людей, которые в нарушение карантина пришли на так называемый фестиваль La Boum.

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Наталия Медведева

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