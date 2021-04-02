В Брюсселе первоапрельская шутка закончилась столкновениями с полицией: фото

В Брюсселе, в парке Bois de la Cambre полиция разогнала несколько тысяч людей, которые в нарушение карантина пришли на так называемый фестиваль La Boum. Его анонимные организаторы несколько раз заявляли в соцсетях, что это первоапрельская шутка, сообщает The Brussels Times.

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Многие из присутствующих отказались подчиниться требованиям полиции и уйти из парка. Они стали бросать в полицейских бутылки и другие предметы, после чего те использовали водометы и газ. Людей также разгоняли полицейские на лошадях.

Издание пишет, что еще в начале недели, когда в соцсетях стали появляться соответствующие анонсы, было очевидно, что так называемый фестиваль "с восемью сценами, сотней ди-джеев и нулевыми коронавирусными ограничениями" – первоапрельская шутка.

Городские власти Брюсселя знали о мероприятии и заранее заявили, что оно фейковое и несанкционированное, и что в парке будет присутствовать полиция.

Анонимные организаторы La Boum несколько раз сообщали в социальных сетях, что это первоапрельская шутка, но это не помешало тысячам людей прийти в парк, пишет брюссельская газета.

Издание сообщает, что задержаны были четыре человека, трое полицейских пострадали.

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