В Бельгии суд обязал правительство отменить карантин или найти для него правовые основания

Суд Брюсселя обязал правительство Бельгии снять все введенные из-за коронавируса ограничения в течение 30 дней. Об этом сообщает Le Soir.

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Решение суда было вынесено вчера, 31 марта 2021 года. Карантин в Бельгии был оспорен Лигой прав человека, поскольку вводился с помощью постановлений министров без какого-либо участия парламента.

Действующие в Бельгии меры по борьбе с коронавирусом базируются на законе о гражданской безопасности от 2007 года, который позволяет государству быстро реагировать в исключительных обстоятельствах, но судья счел, что он не применим в случае с эпидемией коронавируса.

Суд подчеркнул, что принимает во внимание сложные обстоятельства, связанные с кризисом из-за коронавируса, и не подвергает их сомнению. Поэтому он дал государству 30 дней на то, чтобы предоставить для карантина правовую основу, каждый день превышения этого срока повлечет штраф в 5000 евро с максимальным пределом 200 000 евро.

Пока что карантин продолжит действовать, приговор суда изучается офисом министра внутренних дел и может быть обжалован.

В парламенте Бельгии обсуждается закон о пандемии, который обеспечит правовую основу для карантина.

С начала пандемии в Бельгии зафиксированы 882 453 случая заболевания COVID-19, умерли 23 016 человек.

С 3 апреля 2021 года во Франции будет введен локдаун.

Денис Юдин

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