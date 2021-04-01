Макрон в третий раз ввел локдаун во Франции

Во Франции в третий раз вводят локдаун, он продлится четыре недели. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Le Monde.

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Ограничения вступят в силу в субботу, 3 апреля 2021 года.

По всей стране будут закрыты школы и предприятия, не являющиеся необходимыми, запрещены поездки между регионами, люди не должны удаляться более чем на 10 км от дома. Студенты университетов смогут посещать занятия один день в неделю.

Макрону пришлось отказаться от надежды, что вакцинация избавит от необходимости нового локдауна. С ростом заболеваемости и приближением числа умерших от коронавируса к 100 000, Макрону пришлось уступить ученым и оппозиционным политикам, и ввести ограничения.

За последнюю неделю во Франции регистрировали в среднем около 37 000 новых заболевших COVID-19 в день.

13 марта 2021 года на вручении французской кинопремии Сезар 57-летняя актриса Корина Масьеро обнажилась в знак протеста против коронавирусных ограничений, негативно сказывающихся на сфере культуры.

18 марта в Париже и ряде регионов Франции ввели карантинные ограничения, но школы оставались открытыми.

Денис Юдин

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