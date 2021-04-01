UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Макрон в третий раз ввел локдаун во Франции

01.04.2021, 07:38
Макрон в третий раз ввел локдаун во Франции - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Во Франции в третий раз вводят локдаун, он продлится четыре недели. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Le Monde.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ограничения вступят в силу в субботу, 3 апреля 2021 года.

По всей стране будут закрыты школы и предприятия, не являющиеся необходимыми, запрещены поездки между регионами, люди не должны удаляться более чем на 10 км от дома. Студенты университетов смогут посещать занятия один день в неделю.

Макрону пришлось отказаться от надежды, что вакцинация избавит от необходимости нового локдауна. С ростом заболеваемости и приближением числа умерших от коронавируса к 100 000, Макрону пришлось уступить ученым и оппозиционным политикам, и ввести ограничения.

За последнюю неделю во Франции регистрировали в среднем около 37 000 новых заболевших COVID-19 в день.

  • 13 марта 2021 года на вручении французской кинопремии Сезар 57-летняя актриса Корина Масьеро обнажилась в знак протеста против коронавирусных ограничений, негативно сказывающихся на сфере культуры.
  • 18 марта в Париже и ряде регионов Франции ввели карантинные ограничения, но школы оставались открытыми.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
франция эмманюэль макрон коронавирус COVID-19 локдаун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 