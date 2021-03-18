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Локдаун. Франция на месяц закрывает Париж и несколько северных районов

18.03.2021, 21:59
Локдаун. Франция на месяц закрывает Париж и несколько северных районов - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: пресс-служба президента Франции)

Правительство Франции решило на месяц ввести локдаун в Париже и ряде районов на севере страны, в связи с третьей волной распространения COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, локдаун начинается с полуночи 19 марта. К такому решению правительства привело ускорение распространения более заразного британского вариантов коронавируса, а также перерыв в кампании вакцинации препаратом AstraZeneca.

Как отмечается, британский вариант сейчас фиксируется почти у трех четвертей заражающихся коронавирусом во Франции, что повлекло за собой заполнение отделений интенсивной терапии.

Особенно тяжелая ситуация в Париже, где проживает почти пятая часть населения страны. В столице Франции сейчас уровень заболеваемости превышает 400 случаев на каждые 100 000 жителей.

В регионах, где вводится локдаун, останутся открытыми школы, людям будет разрешено выходить на улицу в радиусе 10 км от своих домов, а выезжать в другие части Франции без веской причины запретят.

Будут работать магазины товаров первой необходимости и книжные.

  • 13 марта на вручении французской кинопремии Сезар 57-летняя актриса Корина Масьеро обнажилась в знак протеста против коронавирусных ограничений, негативно сказывающихся на сфере культуры.

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Наталия Медведева
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коронавирус франция локдаун
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