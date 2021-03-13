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Во Франции на вручении кинопремии актриса разделась, протестуя против карантина: фото

13.03.2021, 19:05
Во Франции на вручении кинопремии актриса разделась, протестуя против карантина: фото - Фото
Фото: EPA

На вручении французской кинопремии "Сезар" 57-летняя актриса Корина Масьеро обнажилась в знак протеста против коронавирусных ограничений, негативно сказывающихся на сфере культуры. Об этом сообщает BBC.

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Приз за лучший фильм на церемонии получила комедия Альбера Дюпонтеля "Счастливо оставаться". Лучшим зарубежным фильмом стал "Еще по одной" датчанина Томаса Винтерберга.

Корина Масьеро была приглашена для вручения награды за лучший костюм. Она вышла на сцену в костюме осла, что, как пишет Deadline, является отсылкой к фильму 1970 года "Ослиная шкура" с Катрин Денев в главной роли.

Подойдя к микрофону, актриса сняла костюм и оказалась в длинном красном платье. Но на этом Масьеро не остановилась. "У меня есть последний костюм, и больше ничего", — заявила она и полностью разделась. На тело актрисы, покрытое пятнами бутафорской крови, был нанесен лозунг "Нет культуры — нет будущего", а также обращение к премьер-министру Франции Жану Кастексу: "Верни нам культуру, Жан".

Уходя со сцены, Масьеро сказала: "Не думаю, что меня пригласят в следующем году, посмотрим".

BBC пишет, что кинотеатры во Франции закрыты более трех месяцев. Во время церемонии многие ее участники высказывались о ситуации критически.

"Мои дети могут пойти в Zara, но не в кино... это непонятно", – сказал Стефан Демустье, принимая награду за лучший сценарий.

В декабре прошлого года сотни актеров, театральных режиссеров, музыкантов, кинематографистов и критиков, а также многие другие представители французской культуры протестовали в Париже и других городах против закрытия правительством культурных заведений.

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Вадим Ребрина
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франция кино культура   COVID-19
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