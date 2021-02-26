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"Опаздывал на прививку от COVID-19". 88-летний француз ехал со скоростью 191 км/ч

26.02.2021, 17:15
Фото: facebook.com/gendarmerie67

25 февраля недалеко от Страсбурга жандармы заметили автомобиль, движущийся со скоростью 191 км/ч вместо 110-ти разрешенных. Об этом сообщается в Facebook правоохранителей Gendarmerie du Bas-Rhin.

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Как отмечается, автомобиль остановили сотрудники моторизированной бригады – нарушителем оказался 88-летний гражданин Франции.

Он объяснил, что превысил скорость, потому что опаздывал на вакцинацию от коронавируса.

В жандармерии сообщают, что забрали у водителя права и заблокировали его автомобиль.

  • 24 февраля ВОЗ сообщила, что смертность от коронавируса в мире снижается третью неделю подряд.
  • Во Франции за последнюю неделю зарегистрировано 131 179 новых случаев инфицирования, что на на 3% больше, чем на предыдущей.

Читайте также: Страны ЕС согласились ввести паспорта вакцинации, они появятся к лету – Меркель

Наталия Медведева
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коронавирус вакцинация франция превышение скорости
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