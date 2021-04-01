Заражают пациентов с другими болезнями. Италия обязала медиков вакцинироваться от COVID-19

Премьер-министр Италии Марио Драги издал указ, требующий обязательной вакцинации от коронавируса работников медицинских учреждений. Об этом сообщает NYT.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, медработников, которые отказываются от прививок против COVID-19 можно будет временно отстранять от работы или отправлять в неоплачиваемый отпуск.

Этот указ вступает в противоречие с законами страны, обеспечивающими медработникам конфиденциальность информации о вакцинах, которые они делают или не делают. Также есть закон, запрещающий наказывать работников, отказывающихся от лечения.

В то же время премьер-министр ясно дал понять, что для страны, в которой от COVID-19 погибли более 100 000 человек, нарушение правил безопасности недопустимо.

"Абсолютно неприемлемо, что непривитые работники контактируют с больными", – сказал он.

Сообщается, что на протяжении пандемии медсестры и врачи были национальными героями, которые жертвовали собой, чтобы защитить соотечественников. Но теперь итальянцев шокировало, что в некоторых крупных больницах до 15% медработников, которым при проведении вакцинации было отдано предпочтение перед пожилыми людьми, отказались от прививок.

Приводится пример дома престарелых вблизи Рима, где почти весь медперсонал отказался от вакцинации. Там возник кластер – заболели трое сотрудников и 27 из 36 стариков.

Руководитель одной из больниц считает, что если бы у него было право отстранить 15% персонала (около 400 человек) – тех, кто отказался от вакцинации, то количество занятых пациентами с коронаврусом коек сократилось бы на 250.

"Медработники защищены законами о неприкосновенности частной жизни, – сказал он. – Но это право действует до тех пор, пока не ограничивает права другого человека".

В Украине второй день подряд фиксируется рекордная суточная смертность от COVID-19.

В Украине второй день подряд фиксируется от COVID-19. Украина до конца июня получит миллион доз вакцины Pfizer-BioNTech, обещают в Минздраве.

Читайте также: ВОЗ критикует "неприемлемо медленную" вакцинацию от коронавируса в Европе

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.