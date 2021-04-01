ВОЗ критикует "неприемлемо медленную" вакцинацию от коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала развертывание вакцинации от коронавируса в Европе как "неприемлемо медленное". Об этом сообщает BBC.

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Ситуация в регионе вызывает самое большое беспокойство за последние несколько месяцев. Кампании вакцинации в большей части стран Европы задерживаются, а число случаев заболевания растет.

"Вакцины – наш лучший способ выбраться из этой пандемии... Однако внедрение этих вакцин происходит неприемлемо медленно, что продлевает пандемию в более широком европейском регионе", – заявил директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге .

"Мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя все имеющиеся на складах дозы", – добавил он.

Между тем, пока охват вакцинацией остается низким, сказал Клюге, странам ЕС придется вводить карантинные ограничения, чтобы компенсировать задержки.

Клюге также предупредил, что вакцинация, несмотря на ее медленную скорость, может "создать ложное чувство безопасности как у властей, так и у общественности".

На прошлой неделе наблюдался рост случаев COVID-19 в большинстве стран Европейского региона ВОЗ, который включает более 50 стран и простирается от Гренландии до Дальнего Востока России. По данным ВОЗ, зарегистрировано 1,6 миллиона новых случаев заболевания и около 24 000 смертей.

Только 10% из почти 900 миллионов человек в регионе получили однократную дозу вакцины от коронавируса.

ВОЗ также предупредила о рисках более широкого распространения, связанных с приближающимися религиозными праздниками Пасхи и Рамадана.

Среди причин, которые замедлили вакцинацию в Европе, BBC назвала то, что ЕС не спешил заключать контракт с производителем вакцины AstraZeneca, что вызвало проблемы с поставками.

Контракты ЕС с Pfizer-BioNTech и Moderna также столкнулись с проблемами, связанными с производством и распространением вакцины.

Регулирующие органы ЕС не спешили разрешать использование вакцин. Некоторые страны ЕС впоследствии приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за сообщений о тромбах. Другие ограничили ее использование среди пожилых людей.

Все это привело к низкому доверию общественности к вакцине AstraZeneca. По данным компании YouGov, сейчас только треть немцев и менее четверти французских респондентов считают ее безопасной.

Однако ВОЗ и Европейское агентство по лекарственным средствам заявляют, что преимущества вакцины перевешивают любые риски.

29 марта Канада поставила на паузу использование вакцины Oxford-AstraZeneca среди лиц моложе 55 лет.

31 марта Германия ограничила возрастную группу для вакцинации Oxford-AstraZeneca людьми от 60 лет и старше.

Вадим Ребрина

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