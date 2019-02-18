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18.02.2019, 23:21

"Мы знаем, где ваши деньги": Трамп припугнет военных Мадуро

"Мы знаем, где ваши деньги": Трамп припугнет военных Мадуро - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США убеждает военных Венесуэлы пропустить гуманитарную помощь в страну

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Военные чиновники Венесуэлы должны стремиться к демократии или рискуют потерять все, что у них есть, потому что США знает, в каких банках хранятся их сбережения. Такое заявление сделает президент США Дональд Трамп во время выступления в Международном университете Флориды, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

"Соединенные Штаты знают, где у военных чиновников и их семей есть деньги, спрятанные по всему миру", - планирует сказать Трамп, убеждая венесуэльских военных в том, что они должны пропустить гуманитарную помощь в страну.

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По информации Белого дома, Трамп скажет, что нынешний путь к демократии в Венесуэле необратим, и что "у военных чиновников Венесуэлы есть четкий выбор - стремиться к демократии ради своего будущего и будущего своих семей, иначе они потеряют все, что имеют".

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро отказывается впустить гуманитарную помощь, которая накапливается в колумбийском приграничном городе Кукута.

Хуан Гуайдо сказал, что в ближайшее время объявит план того, как он планирует доставить помощь в страну из Колумбии, Бразилии и Кюрасао, несмотря на оппозицию Мадуро.

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Теги: дональд трамп, Хуан Гуайдо, николас мадуро, венесуэла, гуманитарная помощь
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