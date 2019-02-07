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07.02.2019, 18:21

Армия Мадуро не пропускает в Венесуэлу гуманитарную помощь из США

Армия Мадуро не пропускает в Венесуэлу гуманитарную помощь из США - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Военные патрули взяли под контроль приграничную территорию

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Военные Венесуэлы заблокировали ключевой пункт пересечения венесуэльско-колумбийской границы, чтобы предотвратить доставку в страну гуманитарной помощи из Соединенных Штатов и других иностранных государств. Об этом сообщает Голос Америки.

Мост через реку на границе Венесуэлы и Колумбии заблокировали грузовыми контейнерами, военные патрули взяли под контроль близлежащую территорию, чтобы предотвратить любые попытки пересечения границы.

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Ранее США пообещали Венесуэле гуманитарную помощь в размере $20 млн, включая крайне необходимые продукты питания и лекарства. Однако венесуэльский диктатор Николас Мадуро отверг эту помощь, заявив, что Венесуэла - не страна нищих и не станет сама открывать путь военному вторжению США.

В Венесуэле наблюдается крайний дефицит продовольствия, топлива и многих других жизненно необходимых товаров. Гиперинфляция заставляет многих венесуэльцев искать убежище в соседней Колумбии.

4 февраля 19 стран Евросоюза приняли совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают главу венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия поддерживает Мадуро, однако осознает, что ее возможности ограничены, поскольку туда нельзя направить военную силу.

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Теги: гуманитарная помощь, николас мадуро, венесуэла
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