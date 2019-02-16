Мюллер хочет отправить Манафорта за решетку на четверть века: СМИ

Пол Манафорт (фото - скриншот с видео)

Специпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство РФ в американские выборы, рекомендовал от 19 до 24 лет заключения за финансовые преступления для экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа и бывшего политтехнога Партии регионов американца Пола Манафорта. Об этом сообщает Bloomberg.

Сторона обвинения заявила, что Манафорт более 10 лет вел себя так, как будто он выше закона.

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"Специальный советник Роберт Мюллер рекомендовал Полу Манафорту отбыть от 19 до 24 лет тюрьмы после того, как суд присяжных приговорил его в прошлом году за налоговые и банковские махинации, требуя особо строгого приговора для 69-летнего бывшего главы президентской кампании Трампа", - сказано в сообщении.

В офисе Мюллера отмечают, что преступления манафорта не были совершены из-за необходимости или трудного положения. Он имеет хорошее образование и финансово обеспеченный, говорят прокуроры.

Также сказано, что его обнам нанес ущерб Казначейству США и общественности более чем на 6 млн долларов.

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который расследует вмешательство России в выборы американского президента. Об этом со ссылкой на заявление судьи округа Колумбия пишет Голос Америки. Он как минимум трижды лгал следователям по ключевым эпизодам российского дела.