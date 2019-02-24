Мюллер: Манафорт неоднократно и нагло нарушал законы

Пол Манафорт (фото - EPA)

В канцелярии Роберта Мюллера, спецпрокурора США по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года, назвали бывшего главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта преступником, который неоднократно и нагло нарушал закон. Об этом говорится в записке на имя судьи, отвечающего за дело Манафорта.

В документе нет рекомендаций по конкретному приговору, однако подчеркивается серьезность преступлений фигуранта.

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"Манафорт совершил целый ряд уголовных преступлений на протяжении более чем десяти лет, вплоть до осени 2018 года", - говорится в записке Мюллера, где перечислены возможные преступления Манафорта, в том числе налоговое мошенничество, отмывание денег, воспрепятствование осуществлению правосудия, банковское мошенничество и нарушение закона, связанного с лоббированием.

69-летний Манафорт может провести за решеткой остаток жизни за нарушения, связанные с его работой международным консультантом и лоббистом. 8 марта в федеральном суде штата Вирджиния ему будет объявлен приговор. Манафорту грозит до 24 лет заключения и штраф в $24 млн. 13-го марта приговор Манафорту объявят в суде в Вашингтоне, где рассматривались другие обвинения против него.

Манафорт один из первых людей из ближайшего окружения Трампа против кого были выдвинуты обвинения в результате работы специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы в США в 2016 году.