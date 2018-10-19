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19.10.2018, 16:45

На 3D-принтере впервые распечатали литий-ионный аккумулятор

На 3D-принтере впервые распечатали литий-ионный аккумулятор - Фото
Иллюстративное фото (pixabay)

Американские ученые сумели при помощи дешевого 3D-принтера создать полностью функционирующий литий-ионный аккумулятор

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Инженеры из Университета Дьюка в США разработали новый метод, благодаря которому можно печатать на 3D-принтере работающие литий-ионные аккумуляторы. Об этом сообщает ACS Applied Energy Materials.

Раньше с помощью 3D-печати можно было создавать несложные компоненты для полноценного устройства. Но теперь на принтере всего за $250 можно будет распечатывать готовые литий-ионные аккумуляторы. 

Сообщается, что принтер печатает объекты с помощью послойного направления (FDM). Одной из сложностей, с которой столкнулись ученые, оказалась низкая ионная проводимость полимеров, которые обычно используются для 3D-печати. Поэтому было решено модифицировать состав материала печати: при создании аккумулятора в определенной последовательности использовали графен, полилактид, титанат лития и манганат лития.

В результате, исследователи получили два устройства, в которых находятся литий-ионные аккумуляторы: наручный браслет и солнечные очки с возможностью изменения прозрачности стекол.

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Теги: 3D-печать, литий-ионный аккумулятор
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