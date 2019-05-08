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08.05.2019, 08:10

На Алтае сошла лавина: погибли туристы

На Алтае сошла лавина: погибли туристы - Фото
Фото: depositphotos.com

Двоим туристам удалось выжить

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Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Алтае, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там (в горах, - ред.) связи не было. Сообщили только сегодня", - отмечается в сообщении.

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На место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины.

19 апреля 2018 года в Канаде в результате схождения лавины погибли три альпиниста.

 

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Теги: туристы, лавина, Алтай
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