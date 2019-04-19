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19.04.2019, 07:56

В Канаде сошла лавина: есть погибшие

В Канаде сошла лавина: есть погибшие - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео

Спасатели пока прекратили поиски тел трех погибших

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В Канаде в результате схождения лавины погибли три альпиниста. Об этом сообщает телеканал CTV.

Парковая служба Канады уточнила, что инцидент в горах заповедника Банф национального на запад провинции Альберта произошел 17 апреля, однако известно о жертвах стало только сейчас.

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Альпинисты пытались подняться на восточный склон пика Хаус, который спортсмены считают одним из самых тяжелых подъемов на всей территории заповедника.

Спасатели пока прекратили поиски тел погибших в связи с угрозой нового восхождения новых лавин в этом месте. Три альпиниста, Гансйорг Ауэр, Дэвид Лама и Джесс Роскели, имели опыт и значительную подготовку. В возрасте 21 года Роскелли стал самым молодым американцем, который покорил Эверест.

По данным СМИ, пик Ховсе в Банфе, на который они поднимались, имеет высоту всего 3295 м, выбранный маршрут был очень сложным, его удалось успешно пройти лишь раз.

19 февраля 2019 года спасатели достали из-под снега четырех лыжников, которых накрыла лавина на швейцарском горнолыжном курорте Кранс-Монтана.

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Теги: канада, альпинисты, заповедник, лавина, Банф
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