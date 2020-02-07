На Аляске разбился самолет местного рейса: пятеро погибших

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На Аляске разбился самолет Piper PA-32, выполнявший местные рейсы компании Yute Air, пять человек погибли. Об этом пишет Anchorage Daily News.

Самолет направлялся в Кипнек из Бетеля - это около 160 км - и разбился в районе местности Тунтутулиак в 65 км от точки вылета. Из Бетеля был отправлен вертолет Национальной гвардии со спасателями и медиками.

По предварительной информации Федерального управления гражданской авиации, Piper PA-32 разбился при неизвестных обстоятельствах.

Авиакомпания Yute Air, базирующаяся в Бетеле, выполняет полеты в районе дельт рек Юкон и Кускокуим.

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