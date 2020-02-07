Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Аляске разбился самолет местного рейса: пятеро погибших

На Аляске разбился самолет местного рейса: пятеро погибших - Фото
Фото: twitter/dokuz8haber
07.02.2020, 13:15

Самолет разбился примерно в 65 км от места вылета

На Аляске разбился самолет Piper PA-32, выполнявший местные рейсы компании Yute Air, пять человек погибли. Об этом пишет Anchorage Daily News.

Самолет направлялся в Кипнек из Бетеля - это около 160 км - и разбился в районе местности Тунтутулиак в 65 км от точки вылета. Из Бетеля был отправлен вертолет Национальной гвардии со спасателями и медиками. 

По предварительной информации Федерального управления гражданской авиации, Piper PA-32 разбился при неизвестных обстоятельствах.

Авиакомпания Yute Air, базирующаяся в Бетеле, выполняет полеты в районе дельт рек Юкон и Кускокуим.

Читайте также: В Турции самолет выкатился за полосу и разбился: видео, фото

Еще по теме
Напишите нам
США аляска крушение самолета Piper PA-32
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 