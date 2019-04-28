На досрочных выборах в Испании лидируют социалисты

Фото: ЕРА

Социалисты получат наибольшую фракцию в следующем испанском парламенте, но будут иметь сложности с формированием коалиции, пишет местное издание El Pais.

Социалисты - партия действующего премьер-министра Педро Санчеса. Согласно экзитполам, они могут получить от 116 до 121 мандата.

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Ключевой их конкурент – Народная партия – получит 69-73 мандата.

Решение о проведении досрочных выборов было принято в феврале, после того, как парламент отказался утвердить бюджетный план на 2019 год. Кроме того, почти вся работа правительства была заблокирована парламентской оппозицией.

Как сообщалось ранее сегодня, по состоянию на 14:00 явка на досрочных парламентских выборах в Испании составляла 41,49% и этот показатель – самый высокий с 1993 года.