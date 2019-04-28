Явка на выборах в Испании побила рекорд с 1993 года

Фото: ЕРА

По состоянию на 14:00 явка на досрочных парламентских выборах в Испании составляла 41,49% и этот показатель – самый высокий с 1993 года, сообщает местное издание El Pais.

Для сравнения, в 2016-м явка в 14:00 составляла 36,87%.

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Решение о проведении досрочных выборов было принято в феврале, после того, как парламент отказался утвердить бюджетный план на 2019 год. Кроме того, почти вся работа правительства была заблокирована парламентской оппозицией.

На нынешних выборах изберут новый состав Конгресса депутатов (нижняя палата), а также большинство сенаторов – 208 из 266 членов верхней палаты парламента.

Лидером этих выборов считают Испанскую социалистическую рабочую партию премьер-министра Педро Санчеса.

27 апреля сообщалось, что, согласно первому опросу, бывший вице-президент США Джо Байден на шесть пунктов опережает президента Дональд Трампа в рейтинге кандидатов в президенты.