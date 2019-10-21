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На Филиппинах обнаружили более 500 новых островов: как это

На Филиппинах обнаружили более 500 новых островов: как это - Фото
Филиппины (Фото: EPA)
21.10.2019, 19:55

Подсчет провели с помощью усовершенствованного радиолокационного метода

Сегодня, 21 октября, Национальное картографическое управление Филиппин обнародовало данные, которыми показывают, что в состав государства входит на 500 островов больше, чем считалось до сих пор. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В соответствии с последними подсчетами, количество Филиппинских островов составляет 7641. Последний раз острова государства считали в 1945 году - тогда получилось 7107.

Увеличение количества найденных островов объясняется использованием новейшего метода для их поиска. Сейчас подсчет провели с помощью усовершенствованного радиолокационного метода.

Филиппинское правительство начало использовать более совершенные методы подсчета в 2013 году.

Страна расположена на трех основных архипелагах: Лусон, где находится столица Манила, Виса и Минданао. В стране проживает около 100 млн человек. Заселено около четверти островов государства.

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