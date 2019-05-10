Президента Филиппин во время выступления атаковал таракан: видео

Во время выступления перед Сенатом на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте заполз огромный таракан. Видео издания Rappler опубликовано на канале в YouTube.

На кадрах видно, что Дутерте вначале не обратил внимание на насекомое, которое взбиралось по его футболке. К нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Ей в этом своей рукой помог сам президент.

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После неловкого инцидента он пошутил, что таракана подкинули сторонники оппозиционной Либеральной партии.

Ранее от филиппинского президента Дутерте потребовали пройти тест на наркотики из-за неудачной шутки.

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