На Филиппинах петух убил полицейского – тот совершал рейд по нелегальным петушиным боям

На время карантина петушиные бои на Филиппинах запретили, но местных жителей это не остановило

В связи с запретом на проведение во время карантина петушиных боев на Филиппинах местная полиция начала проводить рейды по таким местам. Одна из проверок закончилась трагедией: бойцовский петух рассек металлической шпорой артерию полицейскому – впоследствии из-за потери крови тот скончался, пишет BBC.

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Петушиные бои на Филиппинах всегда собирали тысячи зрителей. И до коронавирусной пандемии их можно было проводить вполне законно в специально отведенных для этого местах по воскресеньям и во время официальных праздников. Но после введения карантина бои временно запретили.

Чтобы контролировать соблюдение новых правил, полиция периодически проверяла места, где раньше проводились бои. Во время одного из рейдов правоохранители попали в разгар петушиного боя – они попытались вмешаться и остановить его, но тут на офицера полиции налетел бойцовский петух.

Птица рассекла лейтенанту бедро, разрезав металлической шпорой крупную артерию. Полицейского немедленно доставили в больницу, но он все равно умер от потери крови.

По словам начальника местной полиции, он долго не мог поверить в случившееся. "Впервые за 25 лет несения службы я потерял коллегу из-за шпоры боевого петуха", – отметил он.

Организаторы петушиных боев были арестованы, а сами птицы и запасные комплекты шпор изъяты, расследование продолжается.

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Дарья Мостовая

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