Суд во Франции позволил петуху кукарекать по утрам: видео

Сегодня, 5 сентября, на французском острове Олерон состоялось заседание суда, на котором рассматривалось дело о кукарекающем петухе по имени Морис. Об этом сообщает Franceinfo.



На владелицу птицы Корин Фессо, петух которой поет рано утром, подали в суд ее соседи - они жаловались, что пение птицы мешает им спать. Истцы требовали прекратить кукареканье, мотивируя свою просьбу тем, что они живут не в сельской, а в городской местности.

Тяжба длилась несколько месяцев. Сторона обвинения просила суд обязать Корин Фессо в течение 15-ти дней убрать петуха или сделать так, чтобы он не кукарекал, сравнивая издаваемые им звуки и громкой музыкой или шумом.

В итоге суд не удовлетворил жалобу истцов. А мэр Сен-Пьер-д’Олерона объяснил: "Мы не город, мы городок. Мы всегда жили с огородами и домашней птицей, у нас традиционная жизнь".

13 августа администрация бельгийского города Намюр приняла решение запретить кормить бродячих котов без соответствующего разрешения, которое обязывает собственника лицензии придерживаться определенных правил.

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