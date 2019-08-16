Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что кошки едят траву, чтобы избавиться от кишечных паразитов путем увеличения активности пищеварительного тракта. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Ранее предполагалось, что поедание травы "прочищает" организм котов, помогая им, например, избавиться от комочков шерсти с помощью рвоты, но новое исследование свидетельствует, что это лишь побочный эффект от процесса.

Ученые опросили более 1 000 владельцев кошек, которые около трех часов в день наблюдали за своим питомцем.

Поедание растений оказалось чрезвычайно распространенным поведением, 71% домашних питомцев делали это около шести раз в день и лишь 11% не ели траву вовсе.

25% хозяев наблюдали у кошек рвоту после этого.

По словам авторов работы, поеданий травы инстинктивно и наблюдается также у других диких животных. Оказывается, что жевание травы помогает избавиться от паразитов, увеличивая активность мышц.

Ученые считают, что стратегия поедания растений, вероятно, появилась у далекого предка кошек.

Исследователи посоветовали владельцам домашних животных купить или самостоятельно вырастить специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее есть. Это даст им возможность проявлять врожденный инстинкт без опасности отравиться. И если после этого кошку вырвет можно утешиться тем, что это было неспециально.