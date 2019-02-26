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26.02.2019, 17:30

В Киеве запустили онлайн-заказ стерилизации бездомных котов

В Киеве запустили онлайн-заказ стерилизации бездомных котов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Отмечается, что стерилизовать можно животных, которыми занимаются опекуны

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В Киеве запустили онлайн-сервис записи на бесплатную стерилизацию бездомных котов и кошек. Сервис создан на базе сайта Киевской городской больницы ветеринарной медицины.

При этом отмечается, что стерилизовать можно животных, которыми занимаются опекуны.

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В больнице также обратили внимание, что бронирование онлайн проводится без услуги передержки.

Чтобы забронировать процедуру, нужно заполнить соответствующую форму, где указать желаемую дату и место проведения процедуры, а также свои контакты.

На выбор предлагаются три клиники в разных районах Киева: по ул. Электротехнической, Армянской и Ярославской.

24 февраля в десяти городах Украины прошли акции против использования меха животных

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Теги: кошка, стерилизация, кот, животное, зоозащита
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