Кошки-врачи. В Киеве открылся центр кототерапии

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В Киеве открылся Центр кототерапии, в котором каждый может провести время в обществе кошек, а, при желании, выбрать животное и взять домой. О этом сообщается в Facebook на странице Киевский КОД.

Отмечается, что Центр был создан при поддержке благотворительного фонда "Кото-ярмарка", который занимается спасением бездомных кошек.

Сообщается, что в Центре планируют проводить сеансы кототерапии, благотворительные лекции и мастер-классы, занятия йоги с кошками.

"Подопечные котики прошли обследование и стерилизацию. Имеют паспорта с прививками и микрочипы. Отдаются в семье после собеседования и подписания договора", - рассказали в организации.

В Центре подчеркнули, что при входе в помещение для общения с животными надо будет разуваться.

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26 февраля в Киеве запустили онлайн-сервис записи на бесплатную стерилизацию бездомных котов и кошек.