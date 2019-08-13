Город в Бельгии запретил кормить котов без лицензии

(Фото: PHILIPP GUELLAND/EPA)

Администрация бельгийского города Намюр приняла решение запретить кормить бродячих котов без соответствующего разрешения, которое обязывает собственника лицензии придерживаться определенных правил. Об этом сообщает RTBF.

Издание сообщает, что с 2007 года соответствующие городские службы стерилизовали или кастрировали 1810 кошек и котов. Вопреки этим мерам подкармливание уличных котов жителями способствует их размножению.

Теперь гражданин, который хочет продолжать кормить бродячих котов должен получить разрешение от городской администрации - карту кормильца.

Также власти Намюра сформировали правила для собственников "карты кормильца". Например, житель обязуется не кормить котов костями или объедками. Когда температура на улице больше 20 градусов по Цельсию, город рекомендует использовать только сухую еду. Также было установлено время специально для кормления бродячих котов.

Городская администрация грозится отобрать лицензию кормильщика у тех, кто будет нарушать правила.

Кормление котов без лицензии влечет за собой штраф размером до 250 евро.