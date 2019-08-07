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Французская префектура ограничила туристам использование воды

Французская префектура ограничила туристам использование воды - Фото
Мон-Сен-Мишель. (Фото: Yoan Volat/EPA)
07.08.2019, 17:40

Мэр города префектуры Мон-Сен-Мишель заявляет, что муниципалитет слишком много тратит на мытье ног туристами

Французская префектура Мон-Сен-Мишель запретила туристам мыть ноги в специально установленных ванночках после прогулок босяком по песку. По словам мэра Яна Галтона, "это слишком дорого". Передает France Info.  

Муниципальные власти ранее установили эти ванночки, чтобы люди могли смыть песок с ног после прогулок по заливу Мон-Сен-Мишель, но усилившаяся засуха лишила префектуру возможности подавать в краны дождевую воду. 

Ян Галтон заявил, что люди мыли ноги в ванночках питьевой водой, что обходилось префектуре в 30 000 евро: "У нас нет природной воды для мытья ног из-за засухи".

Глава города Мон-Сен-Мишель считает, что смыть песок можно и в реке: "Миллионы литров воды расходуются на мытье ног, поэтому мы просим туристов мыть ноги в реке Кеснон".

По его мнению, таким образом песок вернется в море. 

 

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вода франция туристы
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