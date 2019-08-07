Французская префектура ограничила туристам использование воды

Мон-Сен-Мишель. (Фото: Yoan Volat/EPA)

Французская префектура Мон-Сен-Мишель запретила туристам мыть ноги в специально установленных ванночках после прогулок босяком по песку. По словам мэра Яна Галтона, "это слишком дорого". Передает France Info.

Муниципальные власти ранее установили эти ванночки, чтобы люди могли смыть песок с ног после прогулок по заливу Мон-Сен-Мишель, но усилившаяся засуха лишила префектуру возможности подавать в краны дождевую воду.

Ян Галтон заявил, что люди мыли ноги в ванночках питьевой водой, что обходилось префектуре в 30 000 евро: "У нас нет природной воды для мытья ног из-за засухи".

Глава города Мон-Сен-Мишель считает, что смыть песок можно и в реке: "Миллионы литров воды расходуются на мытье ног, поэтому мы просим туристов мыть ноги в реке Кеснон".

По его мнению, таким образом песок вернется в море.