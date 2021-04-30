На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка: видео
30.04.2021, 12:45
Фото - Радио Азаттык
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На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка, сообщает 24.kg.
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Перестрелка идет более часа в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызстана, сообщают журналисты со ссылкой на милицию.
Среди кыргызских милиционеров есть раненые.
В соцсетях появились сообщения о захвате гражданами Таджикистана сел в Лейлекском районе, но в милиции не подтверждают и не опровергают эту информацию, отмечают журналисты.
И в Кыргызстане, и в Таджикистане от границы эвакуируют мирных жителей, в таджикских СМИ пишут об обстрелах со стороны Кыргызстана, сообщает телеканал Настоящее время.
ДОПОЛНЕНО В 14:45. В YouTube появилось видео перестрелки 30 апреля:
СПРАВКА. Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, а оставшаяся часть значится спорной. Такая ситуация зачастую приводит к разногласиям по вопросам использования воды и земель между жителями приграничных зон. Иногда такие инциденты заканчиваются трагически, с человеческими жертвами.
- Вчера, 29 апреля 2021 года, на границе Кыргызстана и Таджикистана начались вооруженные столкновения.
- В результате столкновений в Кыргызстане погибли 13 человек, среди них ребенок. 134 пострадавших обратились за медицинской помощью. Погранслужба Таджикистана сообщает о семи пострадавших, СМИ – о 10 погибших.
- Вечером 29 апреля было достигнуто соглашение о прекращении огня.
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