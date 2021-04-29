Таджикистан и Кыргызстан обвиняют друг друга в эскалации конфликта на границе. Утром 29 апреля ситуации обострилась: слышны выстрелы из вооружения разных калибров с обеих сторон. Об этом пишет Радио Азаттык.

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Конфликту предшествовал инцидент между жителями приграничных районов стран: с каждой стороны пострадало несколько человек. Некоторые были госпитализированы в медицинские учреждения.

В сообщении пограничной службы Кыргызстана говорится, что конфликт возник из-за установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе на водозаборе "Головной".

Таджикистанские пограничники заявляют, что кыргызская сторона "осуществляет попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта".

СПРАВКА. Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, а оставшаяся часть значится спорной. Такая ситуация зачастую приводит к разногласиям по вопросам использования воды и земель между жителями приграничных зон. Иногда такие инциденты заканчиваются трагически, с человеческими жертвами.

В 2019 году на границе стран уже происходили боестолкновения.

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Станислав Стороженко

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