Таджикистан и Кыргызстан обвиняют друг друга в эскалации конфликта на границе. Утром 29 апреля ситуации обострилась: слышны выстрелы из вооружения разных калибров с обеих сторон. Об этом пишет Радио Азаттык.
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Конфликту предшествовал инцидент между жителями приграничных районов стран: с каждой стороны пострадало несколько человек. Некоторые были госпитализированы в медицинские учреждения.
В сообщении пограничной службы Кыргызстана говорится, что конфликт возник из-за установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе на водозаборе "Головной".
Таджикистанские пограничники заявляют, что кыргызская сторона "осуществляет попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта".
- В 2019 году на границе стран уже происходили боестолкновения.
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