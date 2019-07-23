Столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана: один погиб

Фото: пресс-служба ГПС

Более 300 человек были эвакуированы из киргизского села Аксай после столкновений на границе Кыргызстана и Таджикистана. 55 человек размещены в семьях, а еще 260 - в организованных временных лагерях в киргизском городе Баткен. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным общественного объединения "Красный полумесяц" эвакуированным передали палатки, продукты, вода и одежда. "Большинство из них - женщины и дети", - отмечается в сообщении.

Столкновения между жителями Кыргыстана и Таджикистана произошли вечером 22 июля.

Участники инцидента, среди прочего, стреляли из охотничьего ружья, а также кидали камни и палки. "В результате пострадали не менее 14 человек, в том числе представители силовых структур", - заявила представительница пограничной службы Кыргыстана. Погиб гражданин Таджикистана.

Село Аксай расположено вблизи от таджикского эксклава - села Ворух. Протяженность границы между двумя странами составляет более 970 километров.

14 марта 2019 года один человек погиб, несколько ранены в результате конфликта на границе Кыргыстана и Таджикистана, вызванного спором из-за строительства дороги в юго-западной части Баткенской области Кыргызстана.